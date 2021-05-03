صورة الله في سفر أيوب، الرب الذي يستكرهه الشيطان - عباس علي العلي

2021/05/03 | 02:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي صورة الله في سفر أيوبالرب الذي يستكرهه الشيطانفي العقيدة الدينية أن اله يضع المؤمن الحقيقي دائما في الأختبار ليكشف له أي للعبد مقدار ما يمكن حمله من ثقل الإيمان بالله والمطاولة والمصابرة على أمر الله، وأيضا يجعل منه آية ودرس للإنسان العادي لينهمل من الصورة ما يغذي إيمانه ويقوي أسس الصبر والجلد في حقيقة وجوهر الطاعة والتسليم، قصص الأديان كلها تقريبا تدور في هذا المنحى وتتشارك في طرح الرؤية ......





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