خطط تنظيم الإخوان للإطاحة بالنظام .5. - سعيد الكحل

2021/05/03 | 02:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الكحل واضح ، مما سبق ، أن تنظيم الإخوان ، وإن تعددت فروعه في الدول العربية واختلفت مسمياتها ، يشتغل وفق إستراتيجية محكمة وخطط متدرجة للانتقال من مرحلة "الضعف والسلبية" إلى مرحلة "القوة" و "التمكين" .



ومن تلك الخطط ، بالإضافة إلى ما سبقت الإشارة إليه من قبل : 5 ــ التغلغل الاقتصادي الذي يأمر به المرشد العام لتنظيم الإخوان وذلك بـ "العمل على خلق كيانات اقتصادية قوية بالشراكة مع اقتصاديين ورجال أعمال ق ......





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