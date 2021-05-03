قتلى وجرحى في انقلاب قارب على سواحل سان دييغو الأميركية

2021/05/03 | 02:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب نحو 23 آخرين بجروح في انقلاب قارب قبالة سواحل مدينة سان دييغو الأميركية، صباح الأحد

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