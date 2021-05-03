تعطيل الدوام الرسمي غدا في كربلاء

2021/05/03 | 03:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء المقدسة – واعاعلن محافظ كربلاء المقدسة نصيف الخطابي، تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة غدا الثلاثاء بمناسبة ذكرى استشهاد الامام علي (عليه السلام).وذكر المكتب الاعلامي لمحافظ كربلاء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، ان "محافظ كربلاء المقدسة قرر اعتبار غدا الثلاثاء عطلة محلية في المحافظة بمناسبة ذكرى استشهاد الامام علي (عليه السلام )، لتمكين اهالي المحافظة من القيام بالزيارة وتقديم الخدمات الى الزائرين".

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