آلاف المعزين يحيون ذكرى ليلة استشهاد الإمام علي عليه السلام

2021/05/03 | 03:33 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف الاشرف: حسين الكعبي

توافد آلاف المعزين الى محافظة النجف الاشرف لإحياء مراسيم ذكرى استشهاد الإمام علي عليه السلام، بينما أعلنت الأمانة العامة للعتبة العلوية المقدسة، استكمال جميع استعداداتها لتنظيم هذه الذكرى.

وبدأ توافد الزوار على محافظة النجف من بعد ظهر العشرين من شهر رمضان، بزيارة المرقد المقدس، ثم يتوجه الزوار بعد الإفطار إلى جامع الكوفة حيث محراب الإمام علي (ع) الذي جرح فيه، ويكون احياء ذكرى ليلة استشهاده حتى اذان الفجر .

وقال الناطق باسم الأمانة العامة للعتبة العلوية المقدسة فائق الشمري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “العتبة العلوية استكملت جميع استعداداتها لإحياء ذكرى استشهاد الإمام علي عليه السلام”، مبيناً أن “الاستعدادات تتضمن تنظيم مرور الزائرين الوافدين لإحياء المناسبة، فضلا عن تطبيق جميع اجراءات السلامة والوقاية عبر البوابات الالكترونية لتشخيص أي أعراض أو ارتفاع في درجات الحرارة لدى الزائرين”.

وأضاف أن “الليالي الرمضانية المقبلة ستحمل طقوساً خاصة لكون أغلب الصائمين سيحيون ليالي القدر في الصحن العلوي الطاهر، الذي يتضمن الادعية وقراءة القرآن”.

وقررت الادارة المحلية في النجف مؤخرا تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الثلاثاء لاحياء هذه المناسبة.

من جهته، لفت مدير صحة النجف الدكتور رضوان الكندي خلال حديثه لـ”الصباح” الى “المباشرة بتنفيذ خطة الطوارئ الصحية لتقديم الخدمات الطبية الوقائية والعلاجية للزائرين”.

وأوضح أن “الخطة تنفذ على مدى ثلاثة أيام من التاسع عشر وحتى الحادي والعشرين من شهر رمضان، وتتضمن رفع درجة الاستعداد في المؤسسات الصحية وتوفير الاحتياجات اللازمة من أدوية ومستلزمات طبية، مع زيادة السعة السريرية في مستشفيات المحافظة وتوفير كميات جيدة من الدم الآمن والمفحوص”.

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