المطرقة العملاقة تصل الى ميناء الفاو خلال أيام

2021/05/03 | 03:33 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: شيماء رشيد

ذكرت الشركة العامة لموانئ العراق، أن المطرقة العملاقة ستصل خلال الأيام القليلة المقبلة الى ميناء الفاو من أجل إنشاء الهياكل، وبينت أن الشركة تتابع إجراءات دخول الخبراء التابعين للشركة الكورية.

وقال مسؤول العلاقات والإعلام في الموانئ بهاء إسماعيل في حديث لـ”الصباح”: إنه “بعد توقيع العقود ووضع الحجر الأساس في ميناء الفاو من قبل رئيس الوزراء، باشرت الشركة الكورية أعمالها بالرغم من قيامها ببعض الأعمال قبل توقيع العقود، منها مسح المواقع من المخلفات الحربية”.

وأضاف، أنه “في الأيام القليلة المقبلة سوف تصل المطرقة العملاقة لميناء الفاو لطرق الكتل الكونكريتية التي ستستخدم في إنشاء الهياكل الخاصة بالميناء”، مشيراً الى أن “الشركة تتابع موضوع الخبراء الأجانب الذين قدمت أسماءهم الشركة الكورية من أجل تسهيل دخولهم، علماً أن هؤلاء الخبراء من جنسيات واختصاصات مختلفة”.

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