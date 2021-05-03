لجنة نيابيّة: 90 % من الشهادات من خارج البلاد «غير حقيقية»

2021/05/03 | 03:33 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: اسراء السامرائي

أقرّت لجنة التربية والتعليم النيابية أن 90 % من الشهادات الممنوحة لطلبة الدراسات العليا من خارج العراق غير حقيقية، بينما رأت أن الواقع

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