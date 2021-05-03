المثقف في لحظة موت الإسلام السياسي - هيثم بن محمد شطورو

2021/05/03 | 03:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#هيثم_بن_محمد_شطورو إن ما يشهده التاريخ العربي المعاصر ملحمة كبرى في اتجاهين متـقاطعين.



الاتجاه نحو تـثوير الذات أو الداخل المتمثل في عمقه الشعبي نحو الانتـقال من فكرة المشروعية السياسية والاجتماعية والفكرية القديمة التي امتدت من لحظة سقيفة بني ساعدة وتأسيس مبدأ الخلافة إلى غاية سقوط الخلافة في تركيا سنة 1924، وكل ما يمثله ذلك من ثورة على بنية فكرية وعقائدية وطريقة تـفكير في الذات والمجتمع والعالم، والاتجاه الآخر نحو ......





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