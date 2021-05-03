وزير الخارجية الأميركي يوجه انتقادا حادا للصين ويؤكد أولويات بايدن

2021/05/03 | 03:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، مساء الأحد، إن الولايات المتحدة تشعر بـ "قلق" تجاه سلوكيات الصين الاقتصادية.

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