سفير إيراني عن رغبة السعودية في تحسين العلاقات: يجب ألا نجعلها تندم

2021/05/03 | 04:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحب سفير طهران لدى قطر، حميد رضا دهقاني، بتصريحات ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، حول رغبته في تحسين العلاقات بين الرياض وطهران

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