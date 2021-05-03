ظريف يعلق على الانتقادات اللاذعة إليه من قبل المرشد الايراني

2021/05/03 | 04:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد

ظريف، على انتقادات المرشد الأعلى في

إيران، السيد علي خامنئي، عن أمله

بمواصلته تنفيذ مهامه لاتباع تعليمات

زعيم البلاد.

وقال ظريف، في تدوينة نشرها الأحد على

صفحته

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