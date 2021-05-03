قارنت نيران صاروخها بمحارق جثث كورونا في الهند.. الصين تسحب منشورات أشعلت الغضب

2021/05/03 | 05:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الصين بغضب مع منشورات اعتبرت مسيئة للهند في محنتها مع جائحة أزمة فيروس كورونا، حيث تتزايد أعداد الحالات بشكل كبير بسبب سلالة متحورة من الفيروس

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