2021/05/03 | 06:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبر أعضاء في فرق التمريض اليابانية عن غضبهم من طلب منظمي أولمبياد طوكيو، المقررة أن تبدأ يوم 23 يوليو المقبل، إرسال 500 عضو تمريض للمساعدة خلال الألعاب المؤجلة من 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("قرارات مرتجلة".. ممرضو اليابان غاضبون من طلب لمنظمي أولمبياد طوكيو) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("قرارات مرتجلة".. ممرضو اليابان غاضبون من طلب لمنظمي أولمبياد طوكيو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).