وفاة رئيس الهيئة العامة لتيار الحكمة إثر مضاعفات إصابته بفيروس ’كورونا’

2021/05/03 | 06:37 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

توفي، الإثنين، رئيس الهيئة العامة لتيار الحكمة، حميد المعلة بسبب مضاعافات فيروس "كورونا".

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وأكّد عضو المكتب السياسي في تيار الحكومة بليغ أبو كلل في مداخلة عبر "كلابهاوس" تابعها "ناس"، (3 آيار 2021)، نبأ وفاة المعلة.

وقال أبو كلل، إنّ "المعلة كان يعاني من تداعيات إصابته بفيروس كورونا".

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