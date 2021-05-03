طائرة مسيرة تتسبب في توقف مباراة في الدوري الأرجنتيني

2021/05/03 | 06:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقفت مباراة كرة قدم في ديربي الدوري الأرجنتيني بين الغريمين اللدودين روزاريو سنترال، ونيويلز أولد بويز، مساء الأحد بعد أن اضطر اللاعبون للإمساك بطائرة بدون طيار تحلق فوق أرضية الملعب في بداية الشوط الأول.

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