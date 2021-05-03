أميركية تروي خطة الهروب بطفلتها السعودية من

2021/05/03 | 07:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في 7 مارس 2019، كانت الأميركية بيثاني فييرا تغادر مقهى في وسط العاصمة بالسعودية الرياض، بعدما استحوذت عليها مشاعر القلق والخوف.

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