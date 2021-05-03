اجتماع الساعة مع رئيس الموساد: عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي

2021/05/03 | 08:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي رفيع أن الرئيس الأميركي جو بايدن قال لرئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد)، يوسي كوهين أن الولايات المتحدة أمامها طريق طويل لتقطعه في محادثات إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران قبل أن توافق على العودة إلى الامتثال الكامل إليه، وذلك في اجتماع بينهما استمر قرابة الساعة.

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