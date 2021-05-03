نمط إنتاج كوروني - الفضل شلق

2021/05/03 | 08:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الفضل_شلق تهاجر الطبقات العليا، المالية منها خاصة.



ليس بسبب الكورونا وحسب، بل بسبب مصالحها المالية.



ترحل مع أموالها.



لا يعنيها خلاص البلد، بل خلاصها مع أموالها.



لم تخسر البنوك، بل ارتفعت ثرواتها خلال الكورونا.



لكنها خسرت بمعنى أن يبقى موضعها في لبنان كما كان قبل خروجها منه.



فهل خسرت موقعها السياسي؟ هي جاهزة للعودة دون أموالها.



وربما بقيت في بلادها دون أموالها؛ قسم منها على الأقل.الاقتصاد السياسي ......





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