مقتل 25 شخصا في حادث تصادم قاربين في بنغلادش

2021/05/03 | 08:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي 25 شخصاً حتفهم صباح الاثنين في حادث اصطدام بين قاربين في نهر في وسط بنغلادش، وفق ما أعلنت الشرطة.

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