التعليم النيابية: 90% من شهادات الدراسات العليا من الخارج غير حقيقية

2021/05/03 | 08:59 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد عضو لجنة التربية والتعليم النيابية، رياض المسعودي، اليوم الاثنين، بأن أن 90% من الشهادات الممنوحة لطلبة الدراسات العليا من خارج العراق غير حقيقية، في حين أشار إلى إن الواقع التربوي والتعليمي في البلاد يسير نحو الاسوأ.وقال المسعودي، في تصريح صحفي، إن “90 بالمئة من الشهادات الممنوحة لطلبة الدراسات العليا من خارج […]

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