واقع النساء الكادحات - نعيمة الشبلي

2021/05/03 | 09:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نعيمة_الشبلي للسنة الثانية على التوالي، يحل فاتح ماي ولسان حال العمال والكادحين المقهورين يقول “بأي حال عدت يا عيد” ولا نرى في الوضع تجديد.



للسنة الثانية تستمر حالة الطوارئ الصحية، والحجر الصحي”المفرج” ومنع التنقل الليلي، بذريعة الحد من انتشار وباء كوفيد 19، ليجد المواطنون الكادحون والكادحات انفسهم/ن بين فكي الرحى، إما التجويع والتشريد أو الغرامة والاعتقال، ويتمادى التعسف والقهر والشطط على امتداد الخريطة ضد ال ......





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