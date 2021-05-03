تاريخُ الحَركة العُمّالية بالمغربْ: بين مكَاسب الرّواد والواقع المَرير، أيُّ آفاق؟ مُقابلة مع البَاحث شَكيب أرْسلان - المناضل-ة

2021/05/03 | 09:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#المناضل-ة لا تخفى على المُناضلين/ات العُماليين، وكذا على الباحثين في العلوم الاجتماعية والسياسية، تلك الحالة المؤسية التي بات عليها البحث في تاريخ الحركة العمالية المغربية.فمنذُ جهود رواد هذا التاريخ، في مقدمتهم ألبير عياش، قلما تطور الاهتمام، ونادرة هي الأعمال المستوفية شروط المهنة.



لا بل يمكن القول إن تاريخ الحركة العمالية بعد الاستقلال الشكلي لا يزال في عداد المأمول كتابته، بالنظر لهزالة معظم الك ......





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