الحماية الاجتماعية حق اريد به باطل - التيتي الحبيب

2021/05/03 | 09:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#التيتي_الحبيب في مناورة جديدة اخرجت الدولة من طربوشها ارنب الحماية الاجتماعية.



انها الخدعة الجديدة والتي توظفها الدولة من خلال اجهزتها المختصة في نشر وهم توفير الحماية الاجتماعية للفقراء والكادحين.



وهذه هي المعطيات التي تبين ان الموضوع ليس الا توزيعا للوعود الكاذبة.أولا، يبلغ عدد الفقراء والكادحين اكثر من 70% من عدد السكان أي يتجاوز 23 مليون مواطن ومواطنة.



ان توفير الحماية الاجتماعية لهؤلاء يعني توف ......





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