2021/05/03 | 09:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الجيش والحشد ينطلقان بعمليات (علي ولي الله) لتعقب فلول الارهاب جنوب الموصل » وكالة الأنباء العراقية

أمن

اليوم, 09:11

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