الرافدين يحدد منافذ منح سلف الموظفين ومنتسبي القوات الأمنية

2021/05/03 | 09:12 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن مصرف الرافدين، اليوم الاثنين، الفروع المشمولة بمنح سلف الموظفين ومنتسبي القوات الأمنية.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، إن “المصرف يدعو إلى مراجعة الفروع المخصصة بمنح السلف للتقديم عليها، وكما مبين تالياً”: فروع بغداد الباب الشرقي – فرع حي العامل – فرع الخنساء- فرع براثا- فرع القصر الابيض- فرع المعرفة- فرع المشتل- […]

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