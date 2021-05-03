العراق ثاني أكبر المستوردين للبضائع الايرانية

2021/05/03 | 09:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن المتحدث باسم الكمارك الإيرانية، روح الله لطيفي، أن بلاده صدرت بضائع إلى أكثر من 143 دولة واستوردت من 123 دولة خلال "العام الايراني" الماضي (انتهى 20 آذار 2021) على الرغم من تشديد الحظر والقيود التي فرضها تفشي فيروس كورونا.

وقال لطيفي في تصريحات تابعتها "الاقتصاد نيوز"، إن "إيران صدرت العام الماضي أنواع البضائع تجاوزت قيمتها 34 مليار و 998 مليون دولار إلى 143 دولة".

وأضاف أنه "خلال هذه الفترة ايضاً تم استيراد البضائع من 123 دولة بقيمة 38 ملياراً و892 مليون دولار".

وأشار لطيفي إلى ثلاث وجهات للسلع التجارية الإيرانية، أولها الصين بأكثر من 9 مليارات و77 مليوناً و123 ألفاً و234 دولاراً، والثاني العراق بـ 7 مليارات و448 مليوناً و431 الفاً و673 دولاراً، والثالث الإمارات بـ 4 مليارات و661 مليوناً و621 الفاً و682 دولاراً.

وتابع: "بعد هذه الدول الثلاث، كانت تركيا بـ 2 مليار و536 مليوناً و616 ألفاً و688 دولاراً، وأفغانستان 2 مليار و308 ملايين و401 ألفاً و259 دولاراً".

ولفت إلى أهم الدول التي تستورد ايران البضائع منها، وهي الصين بـ9 مليارات و843 مليوناً و5 آلاف و951 دولاراً، ثم الإمارات بـ 9 مليارات و757 مليوناً و787 الفاً و591 دولار وتركيا 4 مليارات و400 مليون و91 الفاً و82 دولاراً.

وبين لطيفي أن ما يقرب من 50 بالمائة من صادرات البلاد في العام الماضي كانت بتروكيماويات ومنتجات بترولية، و20 بالمائة من المنتجات المعدنية والصناعات المعدنية، و18 بالمائة من المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية ونحو 10 بالمائة من صادرات السلع الصناعية ومكثفات الغاز والحرف اليدوية كانت واحد بالمائة.

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