انخفاض أسعار النفط بسبب تفشي فيروس كورونا في الهند

2021/05/03 | 09:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

انخفضت أسعار النفط، يوم الاثنين، حيث أدى انخفاض الطلب في الهند المتضررة من فيروس كورونا إلى الحد من التفاؤل بتعافي أسعار النفط.

وأظهرت بيانات أولية أن مبيعات الوقود المحلية لشركات التكرير الحكومية الهندية تراجعت في أبريل/ نيسان، بسبب قيود على مستوى الولاية تهدف إلى وقف الموجة الثانية المتفشية من الإصابات بفيروس كورونا.

وأبلغت السلطات الهندية عن 401993 حالة جديدة في الـ 24 ساعة الماضية، وهو أعلى عدد يومي على مستوى العالم.

ونزل خام برنت لتسوية يوليو/ تموز 0.26 بالمئة إلى 66.50 دولاراً للبرميل في بورصة أوروبا للعقود الآجلة ICE في الساعة 05:24 بتوقيت غرينتش.

فيما انخفض خام West Texas Intermediate لتسليم يونيو/ حزيران بنسبة 0.28 ٪ إلى 63.30 دولارًا للبرميل في بورصة نيويورك التجارية.

وكانت أسعار النفط قد ارتفعت في مطلع العام 2021 على خلفية احتمالات انتعاش الطلب مع طرح لقاحات Covid-19، مما يمهد الطريق لنشاط اقتصادي أكبر.



ومع ذلك؛ فإن التعافي كان متفاوتًا، حيث عانت بعض الدول من تجدد موجات الفيروس.



وفي الوقت نفسه، بدأت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها هذا الشهر في تخفيف قيود الإمدادات التي فرضوها العام الماضي لاستنزاف المخزونات العالمية المتضخمة وإنعاش الأسعار.

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