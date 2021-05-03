القبض على مطلوبين اثنين وضبط أسلحة واعتدة غربي نينوى

2021/05/03 | 09:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، القاء القبض على مطلوبين اثنين وضبط أسلحة واعتدة غربي محافظة نينوى.

وذكرت القيادة في بيان أن “قوة مشتركة من الفرقة 20 و خلية الصقور في قيادة عمليات غرب نينوى نفذت واجباً لتفتيش و تطهير و القاء القبض على المطلوبين في جزيرة الحضر حيث تم القاء القبض على 2 من المطلوبين و عثر على عجلة تابعة لعناصر داعش الارهابي مخبئة تحت الحشائش و تحمل ارزاق و 6 قنابر هاون عيار 120 ملم و حزام ناسف مغطى بالرمال في احد الدور”.

واضافت ” تم العثور على نفق تم معالجته من قبل القوة الجوية يحتوي على مضافة فيها عدد من الاغطية و الملابس و مولد كهربائي و عدد من الموبايلات و تم تفجير المضافة و الكدس موقعيا و مصادرة العجلة”.

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