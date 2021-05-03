وزير الداخلية يصل الى محافظة المثنى

2021/05/03 | 09:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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وصل وزير الداخلية عثمان الغانمي ، صباح اليوم الاثنين ، الى محافظة المثنى.وقال مراسل “تقدم” إن الغانمي وصل إلى محافظة المثنى لمتابعة حادثة هروب موقوفين من سجن الهلال في المحافظة.يذكر أن وزير الداخلية، أصدر، أمس الأحد، أمراً بتشكيل لجنة تحقيقية عليا بحادث هروب موقوفين في المثنى.

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