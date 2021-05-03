النفايات تستمر بالتكدس.. عمال الديوانية يضعون شرطاً أساسياً لإنهاء إضرابهم عن العمل

2021/05/03 | 09:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- الديوانية

حدد عمال النظافة في محافظة الديوانية، الاثنين (3 أيار 2021)، الشرط الأساسي لإنهاء الاضراب والعودة إلى العمل في المحافظة.

وقال عمار المياحي، أحد منسقي تظاهرات العمال، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "العمال سيستمرون بالإضراب والاعتصام والتظاهر حتى تحقيق مطالبهم التي أعلنوها بشكل واضح، وهي تفعيل وتنفيذ قرار 315 بشكل مالي وإداري، مع تثبيت من تنطبق عليه الشروط، وإيجاد تخصيص مالي ثابت حتى لا تتأخر الرواتب شهريا".

من جهته، أكد محافظ الديوانية زهير الشعلان، أن الحكومة المحلية في المحافظة حريصة على انهاء ملف الاجور وتحويل جميعهم وفقا لقرار 315 ، مبينا أن مسألة تأخر رواتب العمال تتعلق بقلة التخصيصات المالية.

وقال الشعلان في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "موضوع تثبيت العمال على الملاك الدائم سيكون حسب توفر الدرجات الوظيفية".

وأضاف أن "الحكومة المحلية التقت بممثلين عن العمال والأجراء، والتقت بسكرتير اللجنة العليا للتنسيق بين المحافظات ونقلت مطالبهم لرئيس مجلس الوزراء".

وتشهد محافظة الديوانية، اضرابا عاما للعمال منذ خمسة أيام، فيما تتكدس النفايات في اغلب شوارع المحافظة، وسط مواصلة المتظاهرين من العمال بإغلاق مباني البلدية والدوائر الخدمية مع قطع الشوارع المؤدية لمبنى الحكومة المحلية.

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