2021/05/03 | 09:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

توفي رئيس الهيأة العامة في تيار الحكمة الوطني، حميد معلة الساعدي، ليلة أمس الأحد، متأثراً بمضاعفات فيروس كورونا.

وقال مصدر طبي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "القيادي بتيار الحكمة حميد معلة، توفي جراء مضاعفات كورونا في إحدى مستشفيات بغداد".

وأضاف، أن "الشيخ معلة، دخل المستشفى قبل أسبوعين، بعد إصابته بفيروس كورونا، لتلقي العلاج، وتوفي ليلة أمس بسبب الوباء".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة القيادي في تيار الحكمة حميد معلة بسبب مضاعفات فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة القيادي في تيار الحكمة حميد معلة بسبب مضاعفات فيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).