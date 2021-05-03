الغانمي يصل إلى المثنى لمتابعة قضية هروب السجناء

2021/05/03 | 09:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- المثنى

وصل وزير الداخلية، عثمان الغانمي، اليوم الاثنين (3 أيار 2021)، إلى محافظة المثنى للوقوف على حادثة هروب نزلاء سجن مركز شرطة منطقة الهلال بالمحافظة.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن الغانمي وصل إلى المثنى اليوم لمتابعة مجريات قضية هروب سجناء مركز الهلال، وللوقف على أسبابها.

وليلة أمس، أعلنت قيادة شرطة محافظة المثنى، القبض على ثلاثة سجناء هاربين من مركز الهلال في المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تم القاء القبض على ثلاثة سجناء اخرين من ضمن الهاربين من مركز الهلال"، مبينة أن "الاجهزة الامنية مستمرة بمطاردة المتبقين وعددهم (3)، ليكون مجمل من قبض عليهم عليهم (18) متهما هارباً لغاية الآن".

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