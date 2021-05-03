2021/05/03 | 09:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، احباط تهريب أدوية وحليب أطفال في منفذ ميناء ام قصر الشمالي.وذكرت الهيئة، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “ضمن سلسلة من الإجراءات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إحباط تهريب أدوية بمنفذ ميناء ام قصر الشمالي المركز الخبري الوطني.

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