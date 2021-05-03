2021/05/03 | 09:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلن الحشد الشعبي، اليوم الإثنين، إنطلاق عمليات علي ولي الله، جنوب الموصل.وذكرت مديرية اعلام الحشد، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “قوة مشتركة من الحشد الشعبي والجيش، اطلقت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إنطلاق عمليات “علي ولي الله” جنوب الموصل المركز الخبري الوطني.

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