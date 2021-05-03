رسميا.. إيران مستعدة لإجراء محادثات مع السعودية على

2021/05/03 | 10:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم

الاثنين، استعداد طهران لإجراء محادثات

مع الرياض، "على أي مستوى"، وذلك بعد

أيام من ظهور معلومات تفيد بأن بغداد

احتضنت لقاءات رسمية رفيعة لمسؤولين

إيرانيين وسعوديين.

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