الهند..كورونا يصيب نحو 20 مليون مواطن وفقا للبيانات الرسمية

2021/05/03 | 10:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهند تسجيل أكثر من 300 ألف حالة

إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم

الثاني عشر على التوالي، ما يرفع العدد

الإجمالي للإصابات فيها إلى ما يقرب من

20 مليون إصابة.

وجاء في بيان وزارة الصحة الهندية

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