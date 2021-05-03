استهداف مطار بغداد بصاروخين من نوع كاتيوشا

2021/05/03 | 10:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استهدف صاروخين من نوع كاتيوشا مطار

بغداد الدولي حيث تنتشر قوات أميركية،

وهو ثاني هجوم من نوعه خلال 10 أيام.

خلية الإعلام الأمني قالت في بيان إن

القوات الأمنية تمكنت من تدمير صاروخ

آخر في الجو بعد ان

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