المنافذ تعلن ضبط حاوية تحتوي أدوية وحليب أطفال معدة للتهريب

2021/05/03 | 10:06 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، ضبط حاوية تحتوي على ادوية متنوعة وحليب (اطفال) مخبأة ومعدة للتهريب في منفذ ميناء ام قصر الشمالي.وقالتالهيئة في بيان، انه “تم ضبط الحاوية خارج الحرم الجمركي عند سيطرة البحث والتحري والمنجزة معاملتها الجمركية من قبل لجنة الكشف الجمركي التابع الى مركز جمرك ام قصر الشمالي خلافاً […]

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