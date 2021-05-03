2021/05/03 | 10:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أصدر مصرف الرشيد، اليوم الإثنين، توضيحاً بشأن التقديم على السلف الشخصية إلكترونيا.وذكر المصرف، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “التقديم على السلف الشخصية الكترونياً من خلال الدخول عل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الرشيد يصدر توضيحاً بشأن التقديم على السلف إلكترونياً المركز الخبري الوطني.

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