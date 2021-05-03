وفاة حميد معلة الساعدي متأثرا بمضاعفات الإصابة بفيروس كورونا

2021/05/03 | 10:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مصادر في العاصمة بغداد وفاة رئيس الهيئة العامة لتيار الحكمة حميد معله إثر اصابته بفيروس كورونا.

وذكرت المصادر ان حميد رشيد معلة الساعدي السياسي الذي شغل عضوية مجلس النواب في دورته الأولى بعد العام الفين وخمسة والقيادي في المجلس الأعلى الإسلامي قبل أن ينضم لتيار الحكمة الذي شكله عمار الحكيم، توفي متأثرا بمضاعفات الإصابة بالفيروس.

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