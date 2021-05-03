اتحاد ألعاب القوى يعلن عن منهاج التحضير للبطولة الغربيَّة

2021/05/03 | 10:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع سمى الاتحاد العراقي لألعاب القوى أسماء لاعبي المنتخب الوطني للرجال والنساء الذين سيدخلون معسكراً تدريبياً في ثلاثة مدن تحضيراً للاختبارات النوعية التي من خلالها سيتم اختيار المنتخب المشارك في بطولة العرب في تونس.وذكر بيان لاتحاد اللعبة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، أن" الاتحاد قسم المعسكر في ثلاثة مدن هي النجف والسليمانية واربيل ، حيث سيكون معسكر النجف سيكون مخصصاً للقفز بالزانة والرمي والسباقات المركبة وتم اختيار الاسماء وفق النتائج في البطولة الأخيرة والارقام الشخصية للرياضيين".وبين ان" المعسكر سيكون للفترة من 3 لغاية21 من الشهر الجاري بعدها سيتم إجراء اختبار موحد لاختبار التشكيلة النهائية للاعبي المنتخب الوطني الذين سيشاركون في بطولة العرب في تونس حيث سيسبق البطولة معسكر في تونس".

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