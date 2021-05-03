استئناف ذي قار: نحقق بـ(1200) دعوى تخص التظاهرات

2021/05/03 | 10:14 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت محكمة استئناف ذي قار، اليوم الاثنين، إن هناك 1200 دعوى قضائية تخص المتظاهرين في المحافظة، مشيرة إلى إن الهيئة القضائية ماضية بإكمال الإجراءات التحقيقية بتلك القضايا.وقال المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان، إن “رئيس محكمة استئناف ذي قار الاتحادية القاضي محمد حيدر حسين، استقبل اليوم رئيسة مكتب العراق لحقوق الانسان في […]

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