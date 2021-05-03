2021/05/03 | 10:14 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ينشر "ناس"، الاثنين، (3 أيار 2021)، أسعار الدولار والعملات الأجنبية والذهب والنفط، حسب رصد مختصين.

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سعر الدولار مقابل الدينار العراقي

اسعار مكاتب الصيرفة :

سعر بيع الدولار 148,500

سعر شراء الدولار 147,500

تقريبي

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سعر الدولار مقابل التومان الايراني

بغداد

100 دولار 2,332,000 تومان

تقريبي

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العملات العالمية الأجنبية

100 يورو 120,17 دولار

100 باوند 138,10 دولار

100 دولار 831,53 ليرة تركية

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المعادن

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1778,14 $

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النفط

سعر برميل نفط الخام برنـت 68,56 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي 63,09 دولار

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدولار والمعادن والنفط.. قائمة أسعار الصرف في البورصة وسوق العراق لهذا اليوم) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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