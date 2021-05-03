بايدن: سنواصل مراقبة أي تهديد في أفغانستان

2021/05/03 | 10:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن الأحد، أن بلاده ستواصل مراقبة أي تهديد يظهر في أفغانستان حيث بدأت القوات الأمريكية في الانسحاب وستظل حذرة ازاء “تهديد الجماعات الإرهابية التي ظهرت في العالم”.

وتعهد بايدن في بيان نشره البيت الأبيض بمناسبة حلول الذكرى العاشرة على العملية التي قتل فيها زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن بالعمل ” من أجل مواجهة التهديدات الإرهابية على وطننا ومصالحنا بالتعاون مع حلفاء وشركاء من جميع أنحاء العالم”.

وأكد “بينما ننهي أطول حرب للولايات المتحدة ونسحب آخر قواتنا من أفغانستان، يتراجع تنظيم القاعدة للغاية”.

وأعلن البيت الأبيض الخميس أن القوات الأمريكية بدأت في الانسحاب من أفغانستان في عملية ستكتمل بحلول الذكرى السنوية لاعتداءات 11 سبتمبر(أيلول).

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