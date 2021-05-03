2021/05/03 | 10:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس محكمة استئناف ذي قار الاتحادية القاضي محمد حيدر حسين رئيسة مكتب العراق لحقوق الانسان في الامم المتحدة (يونامي) السيدة دانييلا بيل وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات الخاصة بحقوق الإنسان والضمانات التي نص عليها القانون حماية للمتهم عند القبض عليه والتحقيق معه.وافاد المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن “الطرفين بحثا القضايا المتعلقة بالمتظاهرين، حيث أكد رئيس الاستئناف بأنها قد تجاوزت (1200) دعوى، مضيفا الى أن الهيئة القضائية المختصة بالنظر في هذه القضايا ماضية ‏بإكمال الإجراءات التحقيقية بالشكل الذي رسمه القانون، لكنها مقيدة بما نصت عليه المادة (111) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي رقم (17) لسنة 2008 والقاضية بعدم جواز تبليغ رجل الشرطة او تكليفه بالحضور او القاء القبض عليه الا بموافقة الوزير او من يخوله اذا كان الفعل قد ارتكب اثناء اداء واجبه”.واضاف أن “رئيس الاستئناف أكد على أن جميع المتظاهرين السلميين المقبوض عليهم قد تم إخلاء سبيلهم، أما من توفرت ضده أدلة بإرتكاب أفعال جرمها القانون فإن ذلك يقتضي إحالة دعاواهم إلى المحاكم المختصة لإجراء محاكمتهم وصولاً إلى الحكم العادل والضامن لحقوق جميع أطراف الدعوى”.

التالي

منذ ساعة واحدة

القبض على مطلوبين اثنين وضبط أسلحة واعتدة غربي نينوى

منذ ساعة واحدة

وزير الداخلية يصل الى محافظة المثنى

منذ 12 ساعة

الاعلام الامني: سقوط كاتيوشا وتدمير اخر في الجو قرب مطار بغداد

منذ 13 ساعة

اعتقال “ارهابيين” اثنين في نينوى

منذ 13 ساعة

سقوط صاروخي كاتيوشا في محيط مطار بغداد

منذ 16 ساعة

مكافحة المتفجرات تعالج 6 عبوات ناسفة في صلاح الدين

منذ 17 ساعة

القبض على مسافرة تحمل جواز نرويجي “مزور” في مطار بغداد

منذ 19 ساعة

احباط محاولة اضرام النار في مأخذ الاوكسجين المركزي بمستشفى دار السلام في بغداد

منذ 20 ساعة

المحكمة الاتحادية تقضي بعدم دستورية المادة ١٤ / اولاً من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم

منذ 20 ساعة

خوفاً من الاقتحام..



اخلاء وزير المالية والموظفين من باب الطوارئ التابع للوزارة

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محكمة استئناف ذي قار: القضايا المتعلقة بالمتظاهرين تجاوزت 1200 دعوى) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محكمة استئناف ذي قار: القضايا المتعلقة بالمتظاهرين تجاوزت 1200 دعوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).