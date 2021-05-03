الغانمي يتوعد من المثنى بإحالة المقصرين في قضية هروب السجناء إلى القضاء

2021/05/03 | 10:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- المثنى

أعلن وزير الداخلية عثمان الغانمي من المثنى على ضرورة تفعيل عمل الاجهزة الامنية والعمل الشرطوي بالجنوب، مبينا ان وزارته ستقدم كل ما تحتاجه قيادات الشرطة بالمحافظات الجنوبية لغرض إدامة استقرار الوضع الأمني فيها.

وقال الغانمي خلال مؤتمر صحفي عقده مع محافظ المثنى احمد منفي وبعض القيادات الأمنية، إن "الوزارة شكلت لجنة تحقيقية عليا برئاسة معاون وكيل الوزارة للاستخبارات والتحقيقات وعضوية ضباط برتب متقدمة من الدائرة القانونية ومديرية أمن الأفراد للتحقيق بحادث هروب السجناء، مع المضي باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصرين واحالتهم للقضاء".

يتبع.



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