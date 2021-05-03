2021/05/03 | 10:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الإثنين، ضبط نحو نصف مليون كمامة طبية معدة للتهريب في منفذ ميناء ام قصر الشمالي.وذكرت الهيئة، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “منفذ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط نحو نصف مليون كمامة معدة للتهريب بميناء أم قصر المركز الخبري الوطني.

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