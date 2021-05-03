الهند تسجل أكثر من 368 ألف إصابة جديدة بكورونا

2021/05/03 | 10:24 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت الهند، اليوم الاثنين، عن تسجيل أكثر من 368 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم الثاني عشر على التوالي، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى ما يقرب من 20 مليون إصابة.وجاء في بيان وزارة الصحة الهندية، انه “تم تسجيل 368147 حالة إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وبلغ إجمالي […]

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