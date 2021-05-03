"368 ألف حالة جديدة".. الهند تقترب من بلوغ 20 مليون إصابة بكورونا

2021/05/03 | 10:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الاثنين، تسجيل أكثر من 300 ألف إصابة جديدة جراء فيروس كورونا لليوم الثاني عشر على التوالي، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى ما يقرب من 20 مليونا.

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