وجبات جديدة من لقاح كورونا تصل العراق

2021/05/03 | 10:30 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية التابعة لوزارة الصحة، اليوم الاثنين، وصول شحنة جديده من لقاح فايزر المضاد لفايروس كورونا المستجد ضمن جدول التسليم الاسبوعي المتعاقد عليه مع شركة فايزر، لافتة الى انه ستصل وجبات اخرى بشكل دوري اسبوعي.وقالت الشركة العامة لتسويق الادوية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة …

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